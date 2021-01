Lucinda Brand verovert wereldtitel veldrijden

Op voorhand was duidelijk dat een Nederlandse wereldkampioene bijna een zekerheid zou zijn. Met Brand, Alvarado, Worst, Betsema en Marianne Vos beschikte Oranje immers over vijf ijzersterke deelneemsters.

Betsema was de eerste die aanging op het parcours in de Belgische kustplaats. Aanvankelijk moesten haar Nederlandse teamgenotes even passen, maar topfavoriete Brand reed naar de Texelse toe en ook Worst sloot aan. Alvarado kon niet volgen, waardoor al snel duidelijk was dat er een nieuwe wereldkampioene zou komen.

Van links naar rechts: Annemarie Worst, Lucinda Brand en Denise Betsema Ⓒ ANP/HH

Tot in de laatste ronde bleef het drietal bij elkaar. Betsema moest als eerste passen. Worst vocht voor wat ze waard was, maar uiteindelijk nam Brand door een uitglijder van haar landgenote afstand en kwam solo over de streep. „Eindelijk, ik was er zo vaak heel dichtbij. Nu is het gelukt na een geweldig seizoen”, sprak Brand in een eerste reactie.

Vorig jaar was in het Zwitserse Dübendorf ook sprake van een volledig Oranje-podium. Toen won titelverdedigster Alvarado. De Rotterdamse moest ditmaal genoegen nemen met de zesde plaats. Brand was dit seizoen al vaak de beste in het veld. De Rotterdamse boekte in Oostende haar twaalfde overwinning.

Het was al de tweede titel voor Nederland nadat Pim Ronhaar eerder op de dag de wedstrijd voor beloften had gewonnen.