Van Dijk maakt weer kans op ereprijs

Van Dijk won dit jaar als aanvoerder met Liverpool de Champions League en kwalificeerde zich met het Nederlands elftal voor het EK voetbal van volgend jaar. Tot de vijftien sporters die in aanmerking komen behoren judoka Noël van ’t End, darter Michael van Gerwen, wielrenner Mathieu van der Poel en Formule 1-coureur Max Verstappen. Arjen Robben was in 2014 de laatste voetballer die Sportman van het Jaar werd.

Bij de vrouwen zijn onder meer wielrenster Annemiek van Vleuten en atlete Sifan Hassan kanshebber. Voor de titel Sportploeg van het Jaar komen onder andere het Nederlands voetbalelftal (zowel de mannen als de vrouwen), de baanwielrenners van het onderdeel teamsprint en Ajax in aanmerking. Bij de coaches staan onder meer Ronald Koeman (Oranje), Erik ten Hag (Ajax), Alyson Annan (hockeyvrouwen) en Eelco Meenhorst (roeien) op de shortlist. Diede de Groot (rolstoeltennis) en Jetze Plat (paracycling en -triatlon) behoren tot de kandidaten bij de paralympiërs.

Een vakjury bepaalt welke drie sporters in elke categorie genomineerd worden. Dat wordt op 1 december bekendgemaakt, waarna de sporters en coaches op 18 december voorafgaand aan het Sportgala hun stem uitbrengen, die voor 50 procent meetelt. De vakjury levert de andere 50 procent.