Groningen krijgt tiental NEC op de knieën na knotsgek duel

Groningen kende een droomstart. Al na twee minuten kwam de thuisploeg op voorsprong via Michael de Leeuw. De aanvaller kopte een goede voorzet van Tomas Suslov tegen de touwen: 1-0.

Echt lang kon de ploeg niet genieten van de voorsprong, want NEC ging direct op jacht naar de gelijkmaker. Daar hadden de bezoekers tien minuten voor nodig. Ali Akman kapte zijn tegenstander knap uit en schoot het leer daarna snoeihard in de kruising: 1-1. De twee snelle goals zorgden voor een vermakelijke eerste kwartier in Groningen.

Rode kaart

En het werd niet veel later nog vermakelijker. Amper vijf minuten na de gelijkmaker wist NEC dat hen een zware avond te wachten stond na een rode kaart voor Souffian El Karouani. Een lichte duw met het hoofd was voor scheidsrechter Sander van der Eijk genoeg om hem naar de kleedkamer te sturen. Een zware straf voor de voetballer van NEC. Groningen rook bloed en ging op jacht naar een nieuwe voorsprong. Die kwam er snel via Jørgen Strand Larsen. Net als bij de eerste goal aan Groningse kant scoorde ook hij met het hoofd: 2-1.

NEC liet zich echter niet gek maken en kwam via een vrije trap van Lasse Schöne snel weer langszij: 2-2. Ruim tien minuten voor rust kwam het tiental van NEC zelfs op voorsprong. Magnus Mattsson maakte dankbaar gebruik van geklungel in de defensie bij Groningen en kon zo doorlopen richting de goal: 2-3. Een bizar eerste half uur in de Euroborg.

Gelijkmaker

In het tweede bedrijf ging de thuisploeg op jacht naar de gelijkmaker, maar met een man meer lukte het Groningen nog steeds niet om NEC terug te dringen. Groningen creëerde ook maar weinig kansen. Dat kwam ook doordat de Nijmegenaren de zaakjes prima op orde hadden.

NEC leek de punten mee naar huis te nemen, maar tien minuten voor tijd de kwam de thuisploeg toch nog langszij. Met zijn eerste balcontact kopte invaller Postema de gelijkmaker binnen: 3-3. Groningen wilde meer en zette aan voor een slotoffensief. Diep in de blessuretijd kroonde Postema zich tot held van de avond. Met zijn tweede doelpunt bezorgde hij FC Groningen de overwinning.

