HSV-icoon Uwe Seeler ligt opnieuw in het ziekenhuis

„Gelukkig konden de artsen niets vinden, mijn vader verkeert in goede gezondheid”, zegt zijn dochter tegen Bild. „Hij blijft nog wel een dag ter observatie.”

Seeler, clubicoon van Hamburger SV, belandde in mei na een val in zijn woning ook al in het ziekenhuis met een gebroken heup. De oud-voetballer moest een operatie ondergaan. Seeler liet zich ondanks zijn broze gezondheid nog geregeld zien in het stadion van HSV.

Seeler maakte meer dan vierhonderd doelpunten voor de club uit Hamburg, waarmee hij in 1960 landskampioen werd. Met de nationale ploeg verloor de spits in 1966 als aanvoerder de WK-finale tegen gastland Engeland. Vier jaar later pakte Seeler met West-Duitsland brons op het WK in Mexico. In 72 interlands maakte hij 43 doelpunten.