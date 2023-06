Wout van Aert pijnigt concurrentie in België, Remco Evenepoel een greppel in

De 28-jarige wielrenner van Jumbo-Visma was onder natte omstandigheden de snelste in de rit over 42 kilometer met start en finish in Herzele. Hij bleef Alec Segaert en Rune Herregodts voor.

Titelverdediger Remco Evenepoel schoof vroeg in zijn tijdrit op het gladde wegdek onderuit en gleed in de greppel. Daarbij verloor hij veel tijd. Hij stapte weer op en finishte als vierde op 1.21 minuut van Van Aert. Segaert moest 49 seconden toegeven en Herregodts was 1.05 minuut langzamer.

Bekijk de beelden van de glijpartij van Evenepoel

Van Aert werd eerder Belgisch kampioen tijdrijden in 2019 en 2020. In 2021 veroverde hij de Belgische titel in de wegwedstrijd.

Bekijk hier de beelden van de zege van Van Aert.