Springruiters met moeite naar finale landenwedstrijd Spelen

Negentien landen kwamen met ieder drie springruiters in actie in de kwalificatie. Namens Nederland begon Willem Greve met Zypria S. De combinatie gooide er drie balken af en kreeg ook nog één strafpunt voor tijdsoverschrijding. Marc Houtzager lag met Dante lang op koers voor een foutloze ronde, maar op de voorlaatste hindernis ging er toch een balk af. Ook Houtzager overschreed de tijdslimiet van 82 seconden voor de zeventien hindernissen.

Van der Vleuten, die woensdag met Beauville Z verrassend brons pakte in de individuele wedstrijd, kon zich als laatste ruiter niet te veel fouten permitteren. De 33-jarige Brabander gooide er echter al snel twee balken af en een derde fout had uitschakeling betekend. Van der Vleuten kwam de laatste hindernissen foutloos over, waardoor Nederland zich met 26 strafpunten als negende plaatste voor de finale. Bondscoach Rob Ehrens liet na de kwalificatie weten dat Harrie Smolders met Bingo du Parc in de landenfinale Greve vervangt.

