Geklungel voor doel van Zuid-Afrika

Eerst was het de doelman van de Zuid-Afrikanen die opzichtig mistastte en de bal tussen zijn benen door liet glippen. Dat buitenkansje was duidelijk niet besteed aan de Ghanese spits, want hij wist de bal vlak voor open doel niet binnen te tikken.

Overigens won Zuid-Afrika met 1-0 door een treffer van Bongokuhle Hlongwane.