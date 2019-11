Xabi Alonso haalt opgelucht adem

Volgens justitie had de 38-jarige Bask tussen 2010 en 2012 belasting ontdoken door zijn portretrechten te stallen bij een bedrijf dat is gevestigd op het Portugese eiland Madeira. De Spaanse staat zou daardoor zo’n 2 miljoen euro belasting hebben misgelopen.

De officier van justitie eiste aanvankelijk vijf jaar gevangenisstraf, later werd dat 2,5 jaar. Volgens de rechter heeft Alonso echter niets verkeerd gedaan. „Ik ga ervan uit dat ik altijd aan mijn fiscale verplichtingen heb voldaan”, zei de oud-speler van onder meer Liverpool, Real Madrid en Bayern München tijdens een hoorzitting. „Ik heb nooit iets gedaan wat niet mocht.”

De middenvelder won twee keer de Champions League, in 2005 met Liverpool en in 2014 met Real Madrid. Met het Spaanse elftal veroverde Alonso de wereldtitel in 2010 en twee keer de Europese titel (2008 en 2012). De 114-voudig international werkt nu als trainer van het tweede elftal van Real Sociedad, de club waarbij hij doorbrak.

Topvoetballers als Lionel Messi, Cristiano Ronaldo en Neymar en ook de Portugese trainer José Mourinho moesten zich de afgelopen jaren ook verantwoorden bij de Spaanse rechter vanwege vermeende belastingontduiking.