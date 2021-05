Waarschuwing van Max Verstappen: ’Gat moet niet te groot worden’

Max Verstappen beleeft een droomstart tijdens de Grand Prix van Spanje, maar hij kan de koppositie niet vasthouden. Ⓒ Getty Images

BARCELONA - Eén iemand ging in ieder geval niet mee in de euforie aan het begin van het seizoen. Dat was Max Verstappen. De opnieuw door Lewis Hamilton gewonnen race in Barcelona toonde inderdaad aan dat het team van de Nederlander, Red Bull Racing, vol aan de bak moet om Mercedes bij te benen.