Column: Ajax en Ten Hag van het padje

Valentijn Driessen

Erik ten Hag en zijn Ajacieden zijn ernstig de weg kwijt, zo niet totaal van het padje. Qua resultaat met uitschakeling in de Europa League en vanwege twee achtereenvolgende competitienederlagen, waardoor zelfs het zo lang zeker lijkende kampioenschap en de gegarandeerde Europese bonus van 40 miljoen euro op de tocht zijn komen te staan. Gaat het woensdag fout in de halve finale van de KNVB-beker dan is het volop crisis bij de kampioen, bekerwinnaar en halve finalist van de Champions League.