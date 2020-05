Video: Mike Tyson (53) werkt hard aan comeback

„I’m a bad boy for life”, is de toepasselijke tekst van Tyson, die daarmee refereert aan de nieuwste film van Bilall Fallah en Adil El Arbi. Hij raadt zijn ruim vijf miljoen volgers ook aan om ’Bad Boys for Life’, met een hoofdrollen voor acteurs Will Smith en Martin Lawrence, te kijken.

„Ik zal zorgen dat ik met de goede vorm weer in de ring sta”, vertelde Tyson vorige week in een Instagram Live-gesprek met rapper T.I. Hij gaf nog geen exacte datum voor de terugkeer en over een mogelijke tegenstander is ook nog niets bekend. De opbrengst van de comeback zal naar daklozen- en drugsverslaafdenhulp gaan. De wedstrijd zal normaal gesproken niet langer dan vier ronden duren.

Tyson werd in 1986 op 20-jarige leeftijd de jongste zwaargewichtkampioen ooit, toen hij Trevor Berbick versloeg. Sindsdien was hij nooit een onbesproken persoon. Behalve de waslijst aan veroordelingen, werd hij ook berucht vanwege zijn beet in het oor van Evander Holyfield, tijdens een wedstrijd in 1997.

In juni 2005 stond Tyson voor de laatste maal in de ring. Tegen de Ier Kevin McBride gaf hij na zes rondes op. Het betekende zijn zesde nederlaag in 58 profwedstrijden. Van zijn laatste vier gevechten verloor Tyson er drie. Zijn laatste zege boekte hij in februari 2003 toen hij zijn landgenoot Clifford Etienne na 49 seconden knock-out sloeg. Van zijn 50 overwinningen behaalde Tyson er 44 met KO.