Memphis Depay en Robin van Persie doen oproep: ’Rellen is niet de oplossing, niet doen!’

„Mensen hun winkels plunderen en auto’s vernielen is niet de oplossing man. Ik kan niet voor een volwassen man bepalen wat hij met zijn tijd doet, maar voor alle young people: don’t do it”, schrijft de aanvaller van Olympique Lyon en Oranje op zijn officiële twitteraccount.

Van Persie

Niet alleen Depay, maar ook ex-international Robin van Persie heeft een oproep gedaan om te stoppen met rellen. „Ik snap dat de situatie verre van ideaal is en dit frustraties oplevert maar laten we alsjeblieft onze mooie stad & de rest van Nederland heel houden! Daarnaast wil ik oproepen om respect te hebben voor alle hulpdiensten en ondernemers die hier niets mee te maken hebben!”

Telstar

Ook Telstar heeft stuurde een boodschap de wereld in. De club uit de Keuken Kampioen Divisie zette een filmpje online, waarin directeur Pieter de Waard iedereen oproept zich te gedragen.

„Telstar is maatschappelijk betrokken, werkt aan inclusiviteit en veiligheid. Wij leveren een positieve bijdrage, ook nu”, zegt De Waard. „Excessen zoals we die her en der ervaren, leveren geen bijdrage aan voorspoed. Daarom vragen we iedereen, uit de grond van ons hart, om het hoofd koel te houden. Spreek je kinderen, je vrienden, wie dan ook aan. Sta open voor de dialoog en blijf weg van geweld.” Het filmpje eindigt met het motto van Telstar: betrokken en onverschrokken.

Sunnery James

Ook uit de Nederlandse dj-wereld wordt gevraagd om te stoppen met rellen en plunderen. Sunnery James - die zelf in de jeugd als veelbelovende speler doorbrak en stage liep bij Chelsea, maar een blessure een verdere carrière voorkwam - vindt dat geweld niet de oplossing is. „Verbinding is de kracht tegen ’onrecht’. Luister naar elkaar, ook al ben je het niet eens met een ander. Besef dat iedereen streeft naar veiligheid en liefde!”, schrijft hij op Instagram.

Hij vervolgt: „Geweld en vandalisme is nooit de oplossing en valt niet goed te praten, ondanks dat ik de frustraties en machteloosheid snap. Stop met slopen en kom vreedzaam en oprecht op voor jouw mening. Iedereen reageert anders, dus laten we aub stoppen met elkaar veroordelen.”