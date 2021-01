Memphis Depay tegen relschoppers en plunderaars: ’Dit is niet de oplossing, niet doen!’

Voetbal

NEC speelt op 21 februari als eerste club weer met publiek

NEC mag op zondag 21 februari 1500 fans toelaten in stadion De Goffert, bij de thuiswedstrijd tegen De Graafschap. Het wordt de eerste wedstrijd in het betaalde voetbal met publiek sinds eind september. De stadions zijn al maanden gesloten voor voetbalfans, als maatregel tegen de verspreiding van he...