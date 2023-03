Nederland maakt kandidatuur voor WK vrouwen 2027 officieel kenbaar

De KNVB maakte al in 2018 bekend de ambitie te hebben om het WK van 2027 voor voetbalsters binnen te halen. Toen daarna het deelnemersveld werd uitgebreid van 24 naar 32 landen, riep de KNVB in 2020 de hulp in van de Belgische en Duitse bond. Bij het recente FIFA-congres in Rwanda begonnen de drie buurlanden al hun lobby om de WK-organisatie binnen te halen.

De FIFA opende donderdagavond de aanmeldperiode. Landen die over vier jaar het WK willen organiseren, moeten dat uiterlijk 21 april kenbaar maken aan de FIFA. Ze hebben dan tot 19 mei de tijd om dat officieel vast te leggen in een document.

Nederland, België en Duitsland stuurden de FIFA direct een mail om zich aan te melden. „Wij willen met ons gezamenlijke bid gebruikmaken van het momentum en het vrouwenvoetbal een nieuwe impuls geven”, zegt secretaris-generaal Gijs de Jong van de KNVB. „Onze ambitie is om de beste sportieve omstandigheden voor de speelsters en een unieke sfeer voor onze Oranjefans te creëren. Daarbij richten we ons op het steeds grotere belang om grote evenementen zo duurzaam en verantwoord mogelijk te organiseren.”

De 211 landen die zijn aangesloten bij de FIFA kiezen volgend jaar op het congres van 17 mei waar het WK 2027 wordt gehouden. Volgens De Jong hebben Zuid-Afrika en Brazilië ook interesse om het toernooi te organiseren.