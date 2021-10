Bondscoach ziet volop medaillekansen bij EK veldrijden

De VAM-berg in Wijster is op 6 en 7 november het strijdtoneel waar Ceylin del Carmen Alvarado haar titel verdedigt, maar met name haar landgenotes Lucinda Brand en Denise Betsema kansen worden toegedicht. „Het zijn twee rensters in topvorm, maar Ceylin heeft in de wereldbekerwedstrijd van Zonhoven een niet onverdienstelijke rentree gemaakt. Zeker op dit parcours heeft ze kansen”, denkt De Knegt, die zijn renners vorig jaar in Rosmalen drie van de vier Europese titels zag bemachtigen. Ryan Kamp won bij de beloften, in diezelfde categorie deed Puck Pieterse dat bij de vrouwen. Bij de mannen is de Belg Eli Iserbyt de titelverdediger.

De Knegt rekent bij de mannen op Lars van der Haar, die vorig jaar het brons pakte. Hij krijgt gezelschap van Corné van Kessel, Joris Nieuwenhuis en Stan Godrie. De vrouwenselectie bestaat verder uit Annemarie Worst, Yara Kastelijn, Inge van der Heijden, Manon Bakker en Aniek van Alphen. Kamp en Pieterse verdedigen hun titel bij de beloften.