Alberto Bettiol wint langste etappe in de Giro

Het peloton is onderweg tijdens de langste etappe van deze Giro. Ⓒ AFP

Alberto Bettiol heeft donderdagmiddag de 18 etappe in de Giro d’Italia op zijn naam geschreven. In de rit van Rovereto naar Stradella over 231 kilometer, de langste etappe in deze Giro, ging de Italiaan in zijn eentje over de streep. De 27-jarige Italiaan bezorgde zijn ploeg EF Education - Nippo de derde zege van het seizoen.