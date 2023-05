Matthijs de Ligt al in drie landen kampioen: ‘Geloof was er altijd nog’

Premium Het beste van De Telegraaf

In 2019 vierden Gravenberch, De Ligt, Blind en Mazraoui samen een landstitel met Ajax, nu met Bayern München. Ⓒ ProShots

DORTMUND - Geen feestbanket, maar bijltjesdag. Bayern München pakte op de spannende laatste speeldag toch weer de Duitse landstitel, maar na de 1-2 zege bij 1.FC Köln werd bekend dat bestuursvoorzitter Oliver Kahn en technisch directeur Hasan Salihamidzic het veld moeten ruimen. Bayern greep hard in na een tegenvallend seizoen dat wel weer goed genoeg was om voor de elfde keer op rij de rest van de Bundesliga voor te blijven. Tot groot verdriet van alles en iedereen in Dortmund.