Drie Ajacieden moeten oppassen

Daley Blind en Joël Veltman keren tegen Valencia terug van een schorsing die ze het uitduel met Lille OSC kostte. Ajax kreeg dit seizoen al vijftien gele kaarten in de Champions League. Geen ploeg werd vaker bestraft. Galatasaray en Dinamo Zagreb kregen eveneens al vijftien gele kaarten.

Het is nog maar de vraag of Promes wel in actie kan komen tegen Valencia. Hij ontbrak vrijdag tegen Willem II wegens een kuitblessure. Promes scoorde de afgelopen maanden al viermaal in de Champions League. Patrick Kluivert is de enige Nederlander die tijdens een seizoen vaker voor Ajax in Champions League doel trof. Hij was in het voetbaljaar 1995/1996 goed voor vijf treffers.

Hakim Ziyech was in 2019 al bij elf doelpunten (5 goals en 6 assists) van Ajax in de Champions League betrokken. Alleen Lionel Messi (8 goals en 5 assists) en Raheem Sterling (9 goals en 3 assists) kunnen betere cijfers overleggen.

Bekijk ook: Nunnely en Dankerlui pijnigen oude liefde Ajax

Winst groepsfase

Ajax kan voor de derde keer een poule van de Champions League winnend afsluiten. De club presteerde dat ook in 1994 en 1995. In beide seizoenen bereikte de huidige koploper van de eredivisie ook de finale van de koningsklasse van het Europese clubvoetbal.

Ajax wint de poule als het dinsdag Valencia verslaat. Het elftal van trainer Erik ten Hag plaatst zich ook voor de achtste finales als het gelijkspeelt tegen de Spaanse club. Ajax kan zelfs nog in de Champions League overwinteren als het verliest van Valencia. Maar dan mag Chelsea niet van Lille OSC winnen.

Ajax eindigt minimaal als derde in de poule. Die positie geeft na de winterstop recht op deelname aan de Europa League. Ajax slaagde er vorig seizoen voor het eerst in dertien jaar in om te overwinteren in de Champions League. De club schakelde vervolgens Real Madrid en Juventus uit en werd in blessuretijd van het beslissende duel tegen Tottenham Hotspur in de halve finale uitgeschakeld.