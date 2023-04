Corinthians ontslaat trainer na vermeend misbruik 13-jarig meisje in 1987

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Corinthians neemt al na week afscheid van trainer Cuca na ophef

20.25 uur: De Braziliaanse voetbalclub Corinthians heeft al na een week afscheid genomen van hoofdtrainer Cuca. De komst van Cuca naar São Paulo leidde tot veel ophef omdat hij in 1987 betrokken zou zijn geweest bij het seksueel misbruiken van een 13 jaar oud meisje.

„Cuca bekleedt niet langer zijn functie op verzoek van zijn familie. We wensen hem succes voor de rest van zijn loopbaan”, schreef Corinthians op de website. „Ik ga de club verlaten, maar dat is niet wat ik wil. Ik heb mijn hele leven gewacht om hier te kunnen zijn”, zei de hoofdpersoon.

De 59-jarige Cuca, oftewel Alexi Stival, werd vorige week donderdag aangesteld na het ontslag van Fernando Lázaro. Cuca zat slechts twee duels op de bank.

Het incident waardoor er ophef is ontstaan zou 36 jaar geleden hebben plaatsgevonden in de Zwitserse stad Bern, waar Cuca’s club Grêmio destijds deelnam aan een vriendschappelijk toernooi. Cuca werd veroordeeld tot een gevangenisstraf van vijftien maanden, maar hij is nooit uitgeleverd.

Aanvoerder Reus jaar langer bij Borussia Dortmund

15.47 uur: Marco Reus voetbalt ook volgend seizoen bij Borussia Dortmund. De koploper in de Bundesliga meldt dat de aanvoerder zijn aflopende contract met een jaar heeft verlengd. Reus begon in de jaren 90 als 6-jarige bij Dortmund en begint na de zomer aan zijn twaalfde seizoen in de hoofdmacht.

Reus (33) is al jaren een van de bepalende spelers van de ploeg die afgelopen weekeinde de koppositie overnam van Bayern München. De aanvallende middenvelder maakte, ondanks vele blessures, al 161 doelpunten in officiële duels voor de club waar hij prof werd na een verblijf bij Rot Weiss Ahlen en Borussia Mönchengladbach.

„Marco is als echte Dortmunder en met zijn kwaliteiten een boegbeeld van de club, voor de fans hier maar ook in de rest van de wereld”, zegt technisch directeur Sebastian Kehl. „Hij draagt er niet alleen aan bij dat we successen op het veld kunnen vieren, maar speelt met zijn ervaring ook een belangrijke rol bij de ontwikkeling van talenten.”

„We concentreren ons nu volledig op het doel dat we voor ogen hebben: we willen kampioen worden”, liet Reus weten. „Maar ook daarna wil ik belangrijk zijn voor de club waar ik bijna mijn halve leven heb doorgebracht.”

Dortmund staat eerste met nog vijf speeldagen te gaan met 1 punt voorsprong op Bayern. De ploeg van trainer Edin Terzic gaat vrijdag op bezoek bij VfL Bochum. Bayern München ontvangt zondag Hertha BSC.

Remise in voorlaatste ronde in tweekamp WK schaken

15.05 uur: De tweekamp om de vacante wereldtitel schaken is na dertien van de veertien ronden nog altijd niet beslist. De Chinees Ding Liren stond er in de dertiende partij met zwart beter voor dan de Rus Ian Nepomniatjstsji, maar hij zette niet door. Een remise na drie uur spelen en 39 zetten was het gevolg.

Met een gelijke stand van 6,5-6,5 gaan de twee grootmeesters de laatste ronde in op zaterdag. Als er dan nog geen winnaar is, volgt een tiebreak die bestaat uit partijen snelschaak. Nepomniatsjtsji en Liren maken in Astana (Kazachstan) uit wie de Noor Magnus Carlsen opvolgt als wereldkampioen. Carlsen, al jarenlang de beste schaker ter wereld, besloot vorig najaar dat hij zijn titel in het klassieke schaken niet meer wilde verdedigen.

Het prijzengeld van de tweekamp bedraagt 2 miljoen euro. De winnaar ontvangt 60 procent, de verliezer krijgt 40 procent.

Getafe neemt opnieuw afscheid van trainer Sánchez Flores

14.23 uur: De Spaanse voetbalclub Getafe heeft afscheid genomen van trainer Quique Sánchez Flores. De Spanjaard was sinds oktober 2021 bezig aan zijn derde periode op de bank bij de club uit de voorstad van Madrid. Getafe staat met 31 punten uit evenveel duels nog net boven de degradatiestreep in La Liga.

„De club dankt de trainer en zijn staf voor hun inzet, professionaliteit en onophoudelijke toewijding die zij sinds hun komst naar de club hebben getoond”, klinkt het in een persbericht. Het ontslag volgt een dag na een pijnlijke nederlaag op eigen veld tegen concurrent Almería (1-2). Sánchez Flores trainde Getafe eerder in het seizoen 2004-2005 en in 2015. De voormalige rechtsback van Valencia en Real Madrid, 15-voudig international, was ook trainer van onder meer Watford, Valencia, Benfica, Atlético Madrid en Espanyol.

Marathontopper Abdi plant aanval op Europees record 10.000 meter

12.58 uur: De Belgische hardloper Bashir Abdi, eerder deze maand winnaar van de marathon van Rotterdam, plant een aanval op het Europees record op de 10.000 meter. De Gentenaar zal de recordpoging ondernemen tijdens de Memorial Van Damme op 8 september in Brussel, kondigde wedstrijddirecteur Kim Gevaert aan.

Abdi, met 2.03.36 al houder van het Europees record op de marathon, wil onder de 26.46.57 duiken die de Brit Mo Farah op de 10.000 meter liep in 2011 in Eugene. Het persoonlijke record van de 34-jarige Belg is 27.24.41 en stamt uit 2021.

Gevaert kon ook al de komst bevestigen van hordespecialiste Sydney McLaughlin. De Amerikaanse is olympisch kampioene op de 400 meter horden en de grote rivaal van Europees kampioene Femke Bol. McLaughlin troefde afgelopen zomer op de WK in Eugene Bol af in de finale van de 400 meter horden en liep een wereldrecord van 50,68.

Engelse bekerfinale krijgt last van treinstakingen

12.24 uur: Fans van Manchester City en Manchester United moeten vrezen voor treinstakingen op de dag dat zij in Londen strijden om de FA Cup. Ontevreden treinpersoneel heeft nieuwe acties aangekondigd op drie dagen waaronder zaterdag 3 juni, de dag dat beide clubs uit Manchester het tegen elkaar opnemen op Wembley, het stadion in Londen.

De machinisten gaan weer staken nadat ze een loonvoorstel van de zestien treinmaatschappijen hadden verworpen, kondigde hun vakbond aan. Het gaat om 12 mei, 31 mei en 3 juni, precies de dag dat duizenden supporters van beide Manchester’ clubs massaal naar Londen zullen afreizen.

Clubtopscorer Van Mieghem jaar langer bij FC Volendam

11.50 uur: Daryl van Mieghem voetbalt ook komend seizoen bij FC Volendam. De Eredivisionist meldt dat de 33-jarige topscorer in zijn aflopende contract een clausule had staan die bepaalde dat bij een bepaald aantal wedstrijden er sprake zou zijn van een automatische verlenging met een jaar. Die grens is bereikt waardoor de aanvaller in elk geval tot de zomer van 2024 aan FC Volendam verbonden is.

Van Mieghem maakte in de zomer van 2021 de overstap van De Graafschap naar FC Volendam. Met elf treffers en zestien assists had hij een belangrijk aandeel in de promotie naar de Eredivisie. Dit seizoen is de Amsterdammer al goed voor zeven doelpunten waarmee hij clubtopscorer is.

Van Mieghem kwam eerder ook uit voor Heracles Almelo, Telstar en Excelsior.

DSM mist Vandenabeele in Giro door coronabesmetting

11.26 uur: Wielerploeg DSM moet een vervanger zoeken in de ploeg voor de Giro d’Italia voor Henri Vandenabeele. De jonge Belg meldt op zijn Instagramaccount dat hij de Italiaanse rittenkoers moet missen vanwege een coronabesmetting. De Giro begint op 6 mei.

„Geen Giro voor mij vanwege een coronabesmetting”, schrijft de 23-jarige Vandenabeele. „Na veel ziekte vorig jaar, waardoor mijn lichaam niet reageerde zoals ik het gewild had, is dit het beste om te doen.”

Vandenabeele moest zich eerder al afmelden voor de Ronde van de Alpen. Hij gold bij de beloften als een klimtalent, maar zijn overstap vorig jaar naar de profs verliep moeizaam. In de Ronde van Spanje, zijn eerste grote ronde, moest hij in de negende etappe opgeven.

DSM heeft de selectie voor de Giro nog niet bekendgemaakt.