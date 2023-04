Sport kort: Marathontopper Abdi plant aanval op Europees record 10.000 meter

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Dopingschorsing tennisser Martin na drinken uit verkeerde bidon

13.45 uur: De Slowaakse tennisser Andrej Martin is voor een periode van veertien maanden geschorst vanwege doping. De 33-jarige prof kreeg forse strafvermindering omdat hij niet opzettelijk een verboden middel heeft gebruikt.

Martin, die in 2020 zijn hoogste positie op de wereldranglijst behaalde met de 93e plaats, werd vorig jaar juni betrapt op anabolen na een toernooi in Bratislava. Normaal staat er vier jaar schorsing op een dergelijk vergrijp, maar de tennisser kon aanvoeren dat hij het verboden spul per abuis in zijn lichaam had gekregen.

Hij had namelijk kort voor het bewuste tennistoernooi tijdens een partij floorball per ongeluk gedronken uit de bidon van een teamgenoot en die gaf toe dat hij ostarine, een bekende anabole steroïde, had toegevoegd aan het water in de bidon.

De schorsing van Martin is ingegaan op 4 april en eindigt op 5 juni 2024

Marathontopper Abdi plant aanval op Europees record 10.000 meter

12.58 uur: De Belgische hardloper Bashir Abdi, eerder deze maand winnaar van de marathon van Rotterdam, plant een aanval op het Europees record op de 10.000 meter. De Gentenaar zal de recordpoging ondernemen tijdens de Memorial Van Damme op 8 september in Brussel, kondigde wedstrijddirecteur Kim Gevaert aan.

Abdi, met 2.03.36 al houder van het Europees record op de marathon, wil onder de 26.46.57 duiken die de Brit Mo Farah op de 10.000 meter liep in 2011 in Eugene. Het persoonlijke record van de 34-jarige Belg is 27.24.41 en stamt uit 2021.

Gevaert kon ook al de komst bevestigen van hordespecialiste Sydney McLaughlin. De Amerikaanse is olympisch kampioene op de 400 meter horden en de grote rivaal van Europees kampioene Femke Bol. McLaughlin troefde afgelopen zomer op de WK in Eugene Bol af in de finale van de 400 meter horden en liep een wereldrecord van 50,68.

Engelse bekerfinale krijgt last van treinstakingen

12.24 uur: Fans van Manchester City en Manchester United moeten vrezen voor treinstakingen op de dag dat zij in Londen strijden om de FA Cup. Ontevreden treinpersoneel heeft nieuwe acties aangekondigd op drie dagen waaronder zaterdag 3 juni, de dag dat beide clubs uit Manchester het tegen elkaar opnemen op Wembley, het stadion in Londen.

De machinisten gaan weer staken nadat ze een loonvoorstel van de zestien treinmaatschappijen hadden verworpen, kondigde hun vakbond aan. Het gaat om 12 mei, 31 mei en 3 juni, precies de dag dat duizenden supporters van beide Manchester' clubs massaal naar Londen zullen afreizen.

Clubtopscorer Van Mieghem jaar langer bij FC Volendam

11.50 uur: Daryl van Mieghem voetbalt ook komend seizoen bij FC Volendam. De Eredivisionist meldt dat de 33-jarige topscorer in zijn aflopende contract een clausule had staan die bepaalde dat bij een bepaald aantal wedstrijden er sprake zou zijn van een automatische verlenging met een jaar. Die grens is bereikt waardoor de aanvaller in elk geval tot de zomer van 2024 aan FC Volendam verbonden is.

Van Mieghem maakte in de zomer van 2021 de overstap van De Graafschap naar FC Volendam. Met elf treffers en zestien assists had hij een belangrijk aandeel in de promotie naar de Eredivisie. Dit seizoen is de Amsterdammer al goed voor zeven doelpunten waarmee hij clubtopscorer is.

Van Mieghem kwam eerder ook uit voor Heracles Almelo, Telstar en Excelsior.

DSM mist Vandenabeele in Giro door coronabesmetting

11.26 uur: Wielerploeg DSM moet een vervanger zoeken in de ploeg voor de Giro d’Italia voor Henri Vandenabeele. De jonge Belg meldt op zijn Instagramaccount dat hij de Italiaanse rittenkoers moet missen vanwege een coronabesmetting. De Giro begint op 6 mei.

„Geen Giro voor mij vanwege een coronabesmetting”, schrijft de 23-jarige Vandenabeele. „Na veel ziekte vorig jaar, waardoor mijn lichaam niet reageerde zoals ik het gewild had, is dit het beste om te doen.”

Vandenabeele moest zich eerder al afmelden voor de Ronde van de Alpen. Hij gold bij de beloften als een klimtalent, maar zijn overstap vorig jaar naar de profs verliep moeizaam. In de Ronde van Spanje, zijn eerste grote ronde, moest hij in de negende etappe opgeven.

DSM heeft de selectie voor de Giro nog niet bekendgemaakt.