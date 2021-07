Feyenoord kan rekenen op meer dan 6 miljoen euro voor Steven Berghuis

Premium Voetbal

De pikante transfers tussen Feyenoord en Ajax

Competitieleider Jan Bluyssen had voor Steven Berghuis geen krankzinniger scenario kunnen bedenken. Uitgerekend op zijn 30e verjaardag gaat de aanvaller op 19 december met Ajax op bezoek in De Kuip voor het treffen met Feyenoord. Het is voor Berghuis te hopen dat er die dag geen neerslag valt.