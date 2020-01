Vlap kopt Anderlecht in extremis naar overwinning

Een paar minuten voor tijd keek Anderlecht nog tegen een achterstand aan bij de ploeg die onderaan staat in de Belgische competitie. Vlap, in de 70e minuut ingevallen voor Peter Zulj, kopte bij de tweede paal raak na een voorzet vanaf de rechterflank. De laatste van de vier minuten extra tijd was toen al ingegaan.

Francis Amuzu had pas in de 87e minuut gelijk gemaakt namens Anderlecht, dat dit seizoen al zeven keer heeft verloren. Amuzu, ook een invaller, deed dat op aangeven van voormalig FC Twente-speler Nacer Chadli. Cercle was na ruim een half uur op voorsprong gekomen via de Fransman Kevin Hoggas.

In het Jan Breydelstadion werd voorafgaand aan het duel een minuut stilte in acht genomen naar aanleiding van het overlijden van Rob Rensenbrink, die in de jaren zeventig bij Anderlecht speelde. De spelers van die club droegen ook rouwbanden.

