El País: Spaanse politie mag voetbalstadion ontruimen bij racisme

Aanleiding zijn de vele racistische beledigingen die de Braziliaanse voetballer Vinícius Júnior van Real Madrid dit jaar moest aanhoren. De snelle aanvaller meldde tien keer een incident bij La Liga. De laatste keer was na de wedstrijd tegen Valencia op 21 mei. Vorige maand kregen zeven verdachten een boete en straffen opgelegd voor racistische uitingen aan het adres van Vinícius.

De mondiale voetbalbond FIFA heeft Vinicíus kortgeleden de leiding gegeven over een speciale commissie die racisme wil uitbannen in het voetbal. In de commissie komen spelers te zitten die strengere straffen voor discriminerend gedrag zullen voorstellen. „Het voetbal kan niet doorgaan met racisme. De wedstrijden moeten onmiddellijk worden gestopt als het gebeurt. Genoeg is genoeg”, zei FIFA-voorzitter Gianni Infantino na een ontmoeting met de voetballer.