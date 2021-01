Zwaarbevochten zege Ajax in spannende Klassieker tegen Feyenoord

Ajax-trainer Erik ten Hag had, net als afgelopen donderdag in het nipt gewonnen uitduel tegen FC Twente, een basisplaats ingeruimd voor Jurriën Timber. Perr Schuurs, die een aantal dagen voor de Klassieker zijn contract bij Ajax verlengde, was daardoor naar de bank verwezen. Ook winteraanwinst Sébastien Haller kon op een basisplaats rekenen.

Feyenoord-coach Dick Advocaat, die zijn eerste Klassieker meemaakte, begon zijn strijdplan met Nicolai Jørgensen in de spits. De Deen kreeg de voorkeur boven Lucas Pratto en Luis Sinisterra.

Feyenoord coach Dick Advocaat en zijn collega Erik ten Hag van Ajax. Ⓒ ANP

De Rotterdammers kwamen goed uit de startblokken en lieten zich al na drie minuten zien. Maar na knap voorbereidend werk van Jørgensen hielp Mark Diemers de bal om zeep en was het gevaar voor Ajax geweken. Ondanks het vele balbezit lukte het Ajax in het eerste kwart niet om echt gevaarlijk te worden. Feyenoord hield de boel achterin op slot en kwam nauwelijks van de eigen helft af.

Gravenberch raak

Na ruim twintig minuten brak Ryan Gravenberch de ban en schoot Ajax op voorsprong. Op aangeven van Haller dreigde de middenvelder met rechts te schieten, maar hij kapte terug naar zijn linker en gaf Marsman het nakijken. Een verdiende voorsprong voor de Amsterdammers die dicteerden in de Johan Cruijf ArenA.

Ryan Gravenberch brak na ruim twintig minuten de ban en zette Ajax op een verdiende voorsprong. Ⓒ HH/ANP

Feyenoord leek wakker geschud na de 1-0, want de Rotterdammers creëerden plots gevaar. Ridgeciano Haps had na een prachtige pass van Steven Berghuis dé gelijkmaker op zijn schoen, maar op weg naar de goal stuitte de verdediger op Andre Onana. De goalie van Ajax oogde aangeslagen na zijn redding, maar kon gelukkig de wedstrijd vervolgen.

Op slag van rust liet Feyenoord, dat steeds verder uit zijn schulp kroop, zich nog maar eens zien. Na een knappe loopactie schoot Jens Toornstra hard in het zijnet.

Een domper voor de Amsterdammers was de blessure van Gravenberch die na rust niet meer op het veld kwam. Jurgen Ekkelenkamp verving de doelpuntenmaker.

Ajacied Quincy Promes en Uros Spajic in een fel gevecht verwikkeld om de bal. Ⓒ ANP

Feyenoord jaagt op gelijkmaker

Na een kwartier spelen kreeg Feyenoord zijn beste kans tot nu toe. Na een combinatie kreeg Steven Berghuis die helemaal vrij stond een meer dan prima kans op de 1-1, maar hij schoot een meter naast. De Rotterdammers gingen op zoek naar de gelijkmaker. Een paar minuten later werd een doelpunt van Nicolai Jørgensen afgekeurd na raadpleging van de VAR. Jens Toornstra bleek zijn voorzet op de Deen in buitenspelpositie te hebben gegeven. Even daarvoor had Ajax-aanvaller Haller de 2-0 nog kunnen binnenschieten, maar hij kwam net tekort.

Een tweede grote kans voor Berghuis een kwartier voor het eind, maar de aanvoerder van de Rotterdammers schoot weer naast terwijl hij opnieuw helemaal vrijstond. In het vervolg van de wedstrijd bleef Feyenoord aandringen, Ajax beperkte zich tot verdedigen, maar hield stand. Ook in de vijf minuten extra tijd werd er niet meer gescoord ondanks een kans van Leroy Fer en een kopbal op de lat van invaller Luis Sinisterra.