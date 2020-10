Streep door debuut Mick Schumacher in Duitsland

Naast de regenval zorgde de mist boven het Duitse circuit er voor dat er niet gereden kon worden, aangezien de medische helikopter niet op kon stijgen. Naast Schumacher (Alfa Romeo) zou ook Formule 2-coureur Callum Ilott zijn eerste vrije training rijden namens Haas.

Vrijdagmiddag staat om 15.00 uur de tweede training gepland. De rest van het weekeinde lijkt het weer beter te worden. Er is minder neerslag voorspeld. Wel is het voor Formule 1-begrippen koud in de Duitse Eiifel, waar het zaterdag en zondag niet warmer wordt dan een graad of negen.

Bekijk ook: Max Verstappen herhaalt in Duitsland woorden van vader Jos

Bekijk ook: Max Verstappen houdt alle opties open