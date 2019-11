Jong Oranje schreeuwt om de Nations League

Justin Kluivert en Jaime Serra van de amateurs van Gibraltar houden de bal scherp in de gaten. Ⓒ BSR Agency

ZEIST - Als het aan Jong Oranje-coach Erwin van de Looi ligt, wordt er serieus nagedacht over een nieuwe opzet van de EK-kwalificatiecyclus. In het voorportaal van het Nederlands elftal spelen de grootste talenten nu teveel duels tegen zwakke broeders, die nauwelijks bijdragen aan hun sportieve ontwikkeling. De afgelopen interlandperiode maakten het kwalificatieduel tegen de amateurs van Gibraltar (0-6) en de (oefen)clash tegen de profs van Engeland (2-1) duidelijk dat wordt gesnakt naar meer van het laatste. Het voorbeeld is er al.