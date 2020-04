Moment van toen: Polling prolongeert Europese titel

In Montpellier kan Kim Polling haar geluk niet op. Door in de finale binnen tien seconden af te rekenen met de Duitse Laura Vargas-Koch laat de Groningse judoka zich voor het tweede jaar op rij tot Europees kampioene in de categorie tot 70 kilogram kronen. Niet alleen in de eindstrijd maar ook tussen haar partijen door baart Polling opzien, vanwege een humoristisch bericht dat ze via Twitter de lucht in slingert. ’Voor de mensen die benieuwd zijn, dit Italiaanse meisje leeft nog’, zo luidt de tekst bij een foto waarop Polling haar tegenstandster in de eerste ronde, Valeria Ferrari, keihard op de rug gooide. De destijds 23-jarige vechtjas maakt in de Franse stad het Oranje-feest compleet, want vlak voordat ze het goud voor zich opeist, is ook Dex Elmont de beste in zijn gewichtsklasse (-73 kg).

Nu, zes jaar later, is Polling in het bezit van vier Europese titels. Op mondiaal niveau valt er voor haar nog een wereld te winnen. Ze wacht nog op haar eerste olympische medaille, terwijl ze op de diverse WK’s is blijven steken op één bronzen plak. De in Italië woonachtige judoka, die na de EK in 2018 bijna een jaar buitenspel stond vanwege een herniablessure, is vastberaden om op de Spelen in Tokio, ook al zijn die een jaar uitgesteld, een gooi te doen naar het goud. Polling moet dan eerst nog wel de concurrentiestrijd met Sanne van Dijke in haar voordeel beslissen. Maar een viervoudig Europees kampioene én viervoudig winnares van de IJF World Masters laat de judobond natuurlijk niet zomaar thuis...