Vliegtuig ’Die Mannschaft’ maakt uit voorzorg tussenstop

„Onze vlucht naar huis is omgeleid naar Edinburgh om uit voorzorg een veiligheidsinspectie uit te voeren aan het vliegtuig”, twitterde de Duitse voetbalbond DFB op donderdag. Onduidelijk is wat er precies mis was. „Er is nu een vervangend vliegtuig onderweg naar Edinburgh om de spelers, coaches, staf en bondsofficials terug naar Duitsland te brengen.”

Duitsland speelde woensdag in de WK-kwalificatie tegen IJsland in Reykjavik en won met 4-0. Niet alle Duitse internationals zaten op de vlucht van Reykjavik naar Frankfurt. De spelers Manuel Neuer, Serge Gnabry en Joshua Kimmich van Bayern namen donderdagmorgen een directe vlucht naar München.