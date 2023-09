Cristiano Ronaldo slecht grens van 850 goals: waar staan zijn belangrijkste achtervolgers?

Al lopen de tellingen van topschutters uit het verleden soms uiteen. Zo staat Pelé nog steeds in het Guinness World Record Book met 1.279 goals in 1.363 duels, maar daarin zijn ook vriendschappelijke wedstrijden meegeteld. Ronaldo scoorde zijn 850 goals in 1.179 wedstrijden.

Ronaldo maakte van zijn 850 goals er 450 voor Real Madrid, 145 voor Manchester United, 101 voor Juventus, 26 voor Al Nassr, vijf voor Sporting Club de Portugal en nog eens 123 voor Portugal.

Ondanks dit duizelingwekkende aantal is het niet onmogelijk dat enkele nu actieve spelers hem in de toekomst nog kunnen bedreigen. In de eerste plaats de ruim twee jaar jongere Lionel Messi. De eeuwige rivaal van de Portugees heeft er momenteel 818 inliggen. Het is alleen wel de vraag of de 36-jarige Argentijn ook wel tot op de leeftijd van Ronaldo door blijft spelen. Als hij dat doet, is de kans zeker aanwezig dat Messi hem passeert.

Dan zijn er nog de ’jonkies’. Kylian Mbappé, die eind dit jaar 25 wordt, staat momenteel op 282 goal voor club en land. Sinds zijn hattrick van zaterdag tegen Fulham staat Erling Haaland op 217 treffers. De Noor werd afgelopen zomer pas 23 jaar. Voor beiden geldt dat ze nog jaren constant een overvloed aan treffers moeten produceren om Ronaldo te achterhalen. Andere doelpuntenmachines, zoals Robert Lewandowski (622 goals en 35 jaar) zijn behoudens wonderen kansloos om de topschotter te passeren.