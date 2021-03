Foutloze Max Verstappen knalt naar pole position

Diens teamgenoot Valtteri Bottas legde beslag op de derde plek, voor Charles Leclerc van Ferrari en Pierre Gasly van AlphaTauri. Fernando Alonso zette in zijn eerste kwalificatie na twee jaar afwezigheid in de Formule 1 de negende tijd neer in de Alpine, de opvolger van de Renault.

Verstappen is dit weekeinde nog foutloos. Ook in de drie vrije trainingen was de 23-jarige Limburger de snelste man op de baan. Vorig seizoen sloot de Red Bull-kopman al ijzersterk af. In Abu Dhabi, waar de laatste race werd verreden, leidde hij vanaf pole position van start tot finish.

Bekijk hier de volledige uitslag van de kwalificatie.

Verstappen had tot zaterdag officieel drie pole positions achter zijn naam staan. In 2019, in Mexico, moest hij een startplek inleveren, nadat hij een gele vlag had genegeerd.

Flinke stap voorwaarts

Met zijn pole position bevestigt Verstappen dat Red Bull en motorleverancier Honda afgelopen winter een flinke stap voorwaarts hebben gezet. Het dominante Mercedes, dat de laatste zeven jaar de wereldkampioen leverde, werd zaterdag op pure snelheid geklopt.

De voortekenen waren al goed, maar bij Red Bull bleef men voorzichtig, aangezien Mercedes wel vaker als een duveltje uit een doosje ’gewoon’ weer bovenaan stond na een op het oog minder goede voorbereiding. Na enkele jaren als tweede team lijkt Red Bull in 2021 klaar voor een échte strijd, zo bewees Verstappen zaterdag.

Sergio Perez (links) is dit jaar nieuw bij Red Bull. Ⓒ EPA

Sergio Perez

Een tegenvaller voor Red Bull was de kwalificatie van Sergio Perez. De Mexicaan werd afgelopen winter door Red Bull binnengehaald en moet Verstappen ’rugdekking’ gaan geven in de strijd om de wereldtitel, iets wat Pierre Gasly en Alexander Albon de afgelopen jaren niet lukte. Perez stelde in zijn eerste kwalificatie voor het Oostenrijkse team echter flink teleur. Hij kwam niet verder dan een elfde tijd.

Nikita Mazepin lijkt nog niet helemaal op zijn gemak in zijn Haas-bolide. Ⓒ AFP

Nikita Mazepin

Nikita Mazepin was de schlemiel van Q1. De veelbesproken Rus van Haas reed niet alleen de langzaamste tijd, maar spinde ook twee keer. De tweede keer dat Mazepin in de rondte ging, zorgde dat voor flink voor onrust. Diverse rijders verbeterden ondanks een gele vlag hun tijd. De wedstrijdleiding gaat nog kijken of er coureurs zijn die dienen te worden bestraft.

Voor Mazepin en zijn teamgenoot Mick Schumacher, de zoon van zevenvoudig wereldkampioen Michael Schumacher, kwam de kwalificatie op dat moment echter tot een vroegtijdig einde.

Nicolas Latifi (Williams) en Esteban Ocon (Alpine) vielen eveneens buiten de boot. Viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel (Aston Martin), die zich na een rampjaar bij Ferrari weer hoopt op te richten, was het vijfde slachtoffer.

De race in Bahrein is de eerste van 23 wedstrijden in 2021. De rode lichten in Sakhir doven zondagmiddag om 17.00 uur.

