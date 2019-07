Bayern wil lang door met topschutter

De Duitse recordkampioen onderhandelt over een nieuw contract voor de Pool dat loopt tot en met 2023. „We zijn nog niet tot een akkoord, maar feit is dat Robert zich bijzonder goed voelt bij Bayern München”, aldus directievoorzitter Karl-Heinz Rummenigge.

Lewandowski kwam in 2014 over van Borussia Dortmund en kroonde zich in zijn vijf seizoenen bij Bayern drie keer tot topscorer van de Bundesliga. „Zo’n speler wil je niet kwijt”, meent Rummenigge, die de leeftijd van de Pool absoluut geen bezwaar vindt. Lewandowksi is 30 jaar en zal bij de afloop van zijn nieuwe langjarige contract 35 jaar zijn. „Als je naar zijn lichaam kijkt, zie je een speler die makkelijk nog een aantal jaren op het hoogste niveau mee kan.”