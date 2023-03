Ruud verrassend onderuit tegen qualifier, Medvedev heeft drie sets nodig

De 24-jarige Ruud won vorig jaar drie toernooien op de ATP Tour, maar is nu bezig aan een moeizaam seizoen. De Noor kwam in Indian Wells pas voor het eerst dit jaar door de tweede ronde heen. Zo werd hij ook op de Australian Open al vroeg uitgeschakeld. Garin neemt het in de vierde ronde op tegen de Spanjaard Alejandro Davidovich Fokina, die de Rus Karen Chatsjanov versloeg (6-3 1-6 6-4).

De Russische top 10-spelers Daniil Medvedev en Andrey Rublev maakten geen fout. Medvedev versloeg Ilja Ivasjka uit Wit-Rusland, die een ronde eerder zijn tegenstander Botic van de Zandschulp geblesseerd had zien opgeven, in drie sets: 6-2 3-6 6-1. Rublev klopte de Fransman Ugo Humbert met 7-5 6-3. Medvedev won in de aanloop naar Indian Wells drie toernooien op rij, in Rotterdam, Doha en Dubai.

Vrije doortocht Sabalenka

In het vrouwentoernooi kreeg Aryna Sabalenka een vrije doortocht naar de laatste zestien. De tennisster uit Wit-Rusland, winnares van de Australian Open, zou het in de derde ronde opnemen tegen Lesia Tsurenko. De Oekraïense trok zich echter terug. Het is niet duidelijk of Tsurenko een blessure heeft of dat haar afmelding te maken heeft met de betrokkenheid van Wit-Rusland bij de oorlog in Oekraïne. Sabalenka, de nummer 2 van de wereld, treft nu Barbora Krejcikova uit Tsjechië.