Golfster Van Dam geeft koppositie op slotdag weg op Iers Open

19.29 uur: Golfster Anne van Dam heeft haar goede uitgangspositie voor de slotdag van het Iers Open niet kunnen verzilveren. Door een matige vierde ronde van 75 slagen, 3 boven par, eindigde de prof uit Arnhem als gedeeld negentiende. Ze ging de laatste ronde nog in als koploopster met een score van -11.

Van Dam (26) eindigde op -8. De overwinning ging naar Klara Spilkova uit Tsjechië, die zes slagen minder nodig had. In de play-off versloeg de Tsjechische Nicole Broch Estrup uit Denemarken en de Finse Ursula Wikström.

Van Dam won vijf golftoernooien op de Ladies European Tour (LET). Ze is dit jaar nog niet in de top 3 geëindigd. Haar laatste overwinning op de LET was in 2019, toen ze het Andalusië Open op haar naam schreef.

Van Dam speelde de voorgaande jaren op de Amerikaanse tour LPGA, maar ze wist voor 2022 geen speelkaart voor de hoog aangeschreven toernooien in de VS te bemachtigen.

Groenewegen op de streep geklopt in Parijs-Chauny

19.10 uur: Dylan Groenewegen heeft in de 72e editie van de Franse eendagskoers Parijs-Chauny net naast de winst gegrepen. De 29-jarige Nederlander van BikeExchange-Jayco werd na 203 kilometer in de massasprint op de streep geklopt door de Italiaan Simone Consonni (Cofidis). De jury moest de finishfoto bestuderen om een winnaar aan te wijzen.

„De ploeg heeft het heel goed gedaan, maar ik maakte een foutje op het laatste rechte stuk door me te laten insluiten”, zei Groenewegen. „Mijn benen waren heel goed, alles was verder ook perfect, dus ik ben boos op mezelf dat ik me in de laatste meters liet insluiten. Ik sta wel weer op het podium, maar we kwamen hier om te winnen.”

De Amsterdammer werd onlangs ook al tweede in de GP de Fourmies en derde in het Kampioenschap van Vlaanderen en de Omloop van het Houtland.

Tweede zege voor 20-jarige veldrijdster Van Empel in een week

18.00 uur: De 20-jarige veldrijdster Fem van Empel heeft haar tweede zege in een week tijd geboekt. De wielrenster uit Sint-Michielsgestel was in Beringen in de sprint Lucinda Brand te snel af. Denise Betsema zorgde met de derde plek voor een volledig Nederlands podium in België.

Van Empel won vorige week al met groot machtsvertoon de eerste veldrit van het seizoen, de Polderscross in het Belgische Kruibeke. Van Empel, die vanaf 1 januari in dienst rijdt van Jumbo-Visma, wist vorige winter al twee keer een cyclocross om de wereldbeker te winnen bij de elite. Op de WK veldrijden in het Amerikaanse Fayetteville pakte ze brons bij de beloften.

Italiaanse tennisser Sonego pakt in Metz zijn derde ATP-titel

17.52 uur: De Italiaan Lorenzo Sonego heeft het tennistoernooi van Metz gewonnen. De 27-jarige Sonego, nummer 65 van de wereld, versloeg in de finale Aleksandr Boeblik uit Kazachstan (7-6 (3) 6-2) en pakte zo zijn derde titel op het hoogste niveau. Vooral in de tweede set bleek van serieuze tegenstand van Boeblik geen sprake meer, wat de nummer 44 van de wereld op een fluitconcert van het publiek kwam te staan.

Bij een stand van 3-1 in het voordeel van zijn tegenstander speelde Boeblik een makkelijke bal met de handgreep van zijn omgekeerde racket terug, waarna hij het punt verloor en Sonego de game pakte. Het publiek floot de Kazach uit, waar hij lachend op reageerde.

De 25-jarige Boeblik had zijn tweede titel kunnen pakken. In de halve finales had zijn Zwitserse tegenstander Stan Wawrinka al vroeg opgegeven.

Oegandees Kwemoi wint 46e editie CPC Loop Den Haag

17.37 uur: De Oegandees Andrew Rotich Kwemoi heeft de 46e editie van de CPC Loop in Den Haag gewonnen. De 22-jarige atleet legde de halve marathon (ruim 21 kilometer) af in 1 uur en 30 seconden. Gianluca Assorgia was op een kleine 7 minuten achterstand de beste Nederlander.

Bij de vrouwen was Ludwina Chepngetich uit Kenia de snelste in 1.07.30, op ruim 7 minuten gevolgd door de snelste Nederlandse Marijke de Visser.

De CPC Loop werd vanwege het coronavirus ruim twee jaar geleden voor het laatst gehouden. De Ethiopiër Dawit Wolde rende op 8 maart 2020 naar de zege. Kort daarna kondigde het kabinet een eerste lockdown af vanwege de toenemende zorgen over het coronavirus. Vorig jaar ging de wedstrijd niet door. De loop was nu verplaatst naar het najaar vanwege de onzekerheid over mogelijke coronamaatregelen dit voorjaar.

Goud en zilver voor Nederlandse vierspanmenners op WK

17.33 uur: De Nederlandse menners hebben op de WK vierspannen in Italië goud veroverd in de landenwedstrijd. Het team bestond uit vader en zoon IJsbrand en Bram Chardon en Koos de Ronde. Met een totaal van 313,93 strafpunten bleven ze Duitsland (tweede) en België (derde) voor.

In het individuele klassement pakte de 61-jarige IJsbrand Chardon zilver. Bram Chardon (29) eindigde individueel als vierde, Koos de Ronde werd zevende. De wereldtitel ging voor de zesde keer naar de Australiër Boyd Exell. De ’eeuwige’ rivaal van IJsbrand Chardon kwam na drie onderdelen (dressuur, marathon en de vaardigheidsproef) uit op een totaal van 156,06 strafpunten. De Nederlander werd tweede met 159,82, zijn zoon eindigde op 165,92. De Ronde viel door een wat tegenvallende afsluitende vaardigheidsproef terug in het klassement met 175,09 strafpunten.

Vier jaar geleden bij de WK in Tryon eindigden de Nederlandse menners in het landenklassement als tweede achter de Verenigde Staten. Individueel bleven vader en zoon Chardon en De Ronde toen buiten de medailles.

Duitse voetballers krijgen ieder 400.000 euro bij WK-titel

16:33 uur De spelers van de Duitse voetbalploeg krijgen ieder 400.000 euro als ze eind dit jaar in Qatar het WK winnen. Dat hebben de toonaangevende internationals Manuel Neuer, Thomas Müller, Joshua Kimmich en Ilkay Gündogan afgesproken met de Duitse bond DFB.

In Qatar ontvangen de Duitse internationals 50.000 euro als ze in ieder geval de knock-outfase halen. Dat bedrag loopt op naar 100.000 euro bij het bereiken van de kwartfinales en naar 150.000 euro als de halve finales worden gehaald. Brons pakken betekent dat de Duitsers ieder 200.000 euro krijgen, voor het verliezen van de finale staat 250.000 euro.

De KNVB maakt doorgaans niet bekend hoe hoog de premies zijn voor de Nederlandse voetballers op eindtoernooien.

Boksbonden wijzen nieuwe voorzittersverkiezing met Nederlander af

12.51 uur: De internationale boksfederatie IBA gaat geen nieuwe voorzittersverkiezing houden. Op een extra congres in de Armeense hoofdstad Jerevan stemde driekwart van de landen tegen een nieuwe verkiezing, waarin de Nederlander Boris van der Vorst het dan zou hebben opgenomen tegen de zittende voorzitter Oemar Kremlev. De Rus mag nu blijven zitten.

Van der Vorst had zich voor het reguliere congres van de IBA dit voorjaar in Istanbul aangemeld als tegenkandidaat van Kremlev, maar de voorzitter van de Nederlandse boksbond werd kort voor de verkiezing geschorst. Van der Vorst tekende met succes protest aan bij het internationaal sporttribunaal CAS. Volgens het CAS was Van der Vorst ten onrechte uitgesloten.

De IBA besloot daarop een extra congres te houden waarop de aangesloten bonden de vraag kregen voorgelegd of ze een nieuwe verkiezing wilden, die dan aansluitend zou worden gehouden. Van de 146 bonden stemden er 106 tegen, 36 landen wilden wel een nieuwe verkiezing. Vier bonden onthielden zich van een stem.

Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) dreigt boksen van het olympische programma te halen als de IBA geen hervormingen doorvoert. Volgens Van der Vorst betekende de keuze tussen hem of Kremlev ook een keuze tussen wel of geen olympische status van de sport.

Milller wint GP Japan in MotoGP, favorieten falen

10.14 uur: De Australische motorcoureur Jack Miller heeft zondag verrassend de Grote Prijs van Japan in de MotoGP gewonnen. De rijder was op zijn Ducati vanaf de zevende startpositie naar voren gereden en won zijn vierde grand prix. De Fransman Fabio Quartararo (Yamaha) eindigde slechts als achtste, maar de leider in de WK-stand breidde zijn voorsprong op zijn naaste concurrenten desondanks uit.

Zijn grootste rivaal Francesco Bagnaia uit Italië ging in de laatste ronde onderuit bij een poging Quartararo te passeren. De andere kanshebber op het kampioenschap, de Spanjaard Aleix Espargaró, kampte al voor de race met mechanische problemen en moest op een reservemotor starten. Hij bleef buiten de punten.

Miller haalde het voor de Zuid-Afrikaan Brad Binder. De Spanjaard Jorge Martin werd derde op het circuit van Motegi, waar voor het eerst sinds 2019 weer een grand prix plaatsvond. De voor het eerst sinds 2019 weer vanaf pole gestarte Spanjaard Marc Márquez eindigde als vierde. Hij had zaterdag in de kwalificaties geprofiteerd van de natte omstandigheden

Moto2-coureur Bendsneyder negende in GP Japan

08.53 uur: Motorcoureur Bo Bendsneyder is als negende geëindigd in de Grote Prijs van Japan in de Moto2-klasse. Dat leverde de Rotterdammer 7 punten op voor de WK-stand waarin hij dertiende staat. De winst op het circuit van Motegi was voor de Japanner Ai Ogura. Hij hield de Spanjaarden Augusto Fernández en Alonso López achter zich.

Fernández leidt nog in de WK-stand, maar Ogura nadert tot op 2 punten. Er zijn nog vier races, te beginnen volgende week zondag in Thailand.

Zonta van den Goorbergh eindigde als zestiende net buiten de punten.

Samsonova de beste in Tokio

08.26 uur: De Russische tennisster Ludmila Samsonova heeft het toernooi van Tokio gewonnen. De nummer 30 van de wereld was in de finale te sterk voor de jonge Chinese Zheng Qinwen, die haar eerste finale speelde op het hoogste niveau. De setstanden waren 7-5 en 7-5.

Voor Samsonova (23) betekende de overwinning haar vierde titel op de WTA Tour. Eerder dit jaar was ze al de beste in Washington en Cleveland. Vorig jaar won ze het toernooi van Berlijn. Op weg naar de finale had Samsonova onder anderen Wimbledon-winnares Elena Rybakina en tweevoudig grandslamwinnares Garbiñe Muguruza uitgeschakeld. Ze verloor in Tokio geen enkele set