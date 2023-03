AZ tegen FC Twente aan het einde van zijn Latijn na Romeinse krachttour

En zo werd de zondag die voor Feyenoord toch al zo wonderschoon was, nóg mooier doordat ook de derde concurrent in de strijd om de landstitel punten verspeelde. Als de Feyenoorders ergens in mei daadwerkelijk met de schaal op de Coolsingel staan, dan mogen ze zondag 19 maart wellicht als nieuwe Rotterdamse feestdag uitroepen.

En wellicht dat Manfred Alonso Ugalde Arce, twintig jaar en afkomstig uit Latijns-Amerika, als eregast aanwezig mag zijn op de kampioensfuif van Arne Slot en de zijnen. Want het was de spits uit Costa Rica die AZ een gevoelige tik uitdeelde, met zijn hoofd nog wel.

Turbosmurf

Ugalbe, 1.72 meter klein, maakte beide goals met zijn hoofd. Zoals Bryan Linssen, een andere ‘turbo-smurf’, in de positieve zin van het woord wel te verstaan, afgelopen seizoen namens Feyenoord vaak met een kopgoal het net vond.

Ugalbe bevindt zich in de vorm van zijn leven, zoveel mag duidelijk zijn. De Costa Ricaanse aanvaller, eigenaar van de City Football Group, maakte in zijn eerste veertig duels voor FC Twente zegge en schrijve vier goals. Maar de laatste drie duels prikte hij er vijf in. De afgelopen twee duels kreeg hij weer het vertrouwen van Ron Jans, nadat de trainer hem op 31 augustus voor de laatste keer een basisplaats had gegund. Maar zie daar.

Ontbranden

Het was uitgerekend doelman Lars Unnerstall die het vuur aan de zijde van FC Twente al vroeg in de wedstrijd deed ontbranden, uitgerekend met twee voetballende acties. De manier waarop hij AZ-spits Vangelis Pavlidis met een kapbeweging het bos instuurde, sprak het meest tot de verbeelding.

Pavlidis kwam zondag niet tot scoren. Ⓒ ProShots

De hoogstandjes van zijn keeper verleidde Mees Hilgers om Joshua Brenet op kunstige wijze aan het werk te zetten. De rechtsback keek over zijn linkerschouder, verzond een strakke crosspass die door Ugalde met veel gevoel laag in de rechterhoek werd gekopt: 1-0.

Pijnlijke knie

AZ, opgejaagd door de rode brigade, oogde aangeslagen. Het resulteerde in zeer slordig spel van de Alkmaarders. FC Twente rook bloed en vijf minuten beet Ugalde als een vampier opnieuw ongenadig van zich af. Vaclav Cerny draaide de bal met gevoel het doelgebied in en Ugalde, 1.72 meter dus, verlengde de bal in de touwen. ‘Waar zijn in hemelsnaam mijn verdedigers’, zal AZ-coach Pascal Jansen hebben gedacht.

Tijjani Reijnders, afgelopen zomer nog schermend met een transfer naar FC Twente, testte eenmaal met een vlammend schot de reflexen van Unnerstall en Jesper Karlsson schoot een keer uit de draai over. Even later ontplofte de sfeervolle Grolsch Veste. Niet vanwege de gemiste AZ-kans, maar omdat Ugalbe terug het veld inrende. Even daarvoor had de doelpuntenmaker het veld verlaten met naar het leek met een lelijke knieblessure.

Aansluitingstreffer Karlsson

Na de rust bleef Ugalbe daadwerkelijk in de kleedkamer achter, maar aan het spelbeeld veranderde niet veel. De thuisclub kreeg de ene na de andere kans, maar zag Karlsson de achterstand zowaar met een schot in de korte hoek knap verkleinen (2-1). En toen was ineens alles anders. AZ ging er weer in geloven zag invaller Mexx Meerdink in de slotfase nog bijna scoren ook, maar invaller Julio Pleguezuelo gooide zijn lichaam voor de bal.

Maar tot een puntendeling kwam het niet in Enschede, zodat AZ de achterstand op Feyenoord zag oplopen tot acht punten, terwijl FC Twente de vijfde plaats in handen blijft houden, hoewel Sparta de ploeg van Ron Jans op de hielen zit.