Juventus op de valreep groepswinnaar, Chelsea meest waarschijnlijke opponent Ajax

De start voor The Blues verliep vlekkeloos. Al binnen twee minuten was het raak via Timon Werner, die net als Romelu Lukaku weer eens in de basis mocht starten. De Russen knokten zich echter knap terug en scoorde in de laatste fase van de eerste helft twee keer binnen drie minuten via Claudinho en Sardar Azmoun. Lukaku maakte na ruim een uur spelen nog de gelijkmaker. Kort daarna mocht Hakim Ziyech zich nog opmaken voor een invalbeurt van 25 minuten. Vijf minuten voor tijd maakte Werner zijn tweede van de avond en daarmee leek Chelsea de koppositie toch te bemachtigen, maar diep in blessuretijd maakte Magomed Ozdoev toch nog de 3-3.

Juventus boekte zonder Matthijs de Ligt een kleine zege op Malmö FF, waar oud-Ajacied Niklas Moisander in de basis stond. Moise Kean maakte na ruim een kwartier spelen met een steenharde kopbal de enige treffer van de wedstrijd. Het bleek door het late nieuws uit Sint-Petersburg genoeg voor de groepswinst.

Daardoor is de kans groot dat Ajax het in de achtste finale moet opnemen tegen Chelsea. Chelsea kan het in die ronde immers niet opnemen tegen Juventus, omdat het daarmee al in de groep zat. Ook een volledig Engelse ontmoeting is in dit stadium van het toernooi nog uitgesloten. Doordat Liverpool, Manchester City en Manchester United alle drie groepswinnaar zijn, blijven er voor de ploeg van Thomas Tuchel ineens nog maar vier opties over om tegen te loten. Ajax, Bayern München, Real Madrid en de club die groep G wint. De kans is dus 25 procent dat de Amsterdammers aan de Champions League-houder worden gekoppeld.