Afscheid in stijl voor goaltjesdief Joëlle Smits van PSV

Joëlle Smits juicht na haar doelpunt, wat uiteindelijk de winnende blijkt in de bekerfinale. De vrouwen van PSV pakken in Almere de eerste prijs in de clubgeschiedenis. Ⓒ FOTO’S ANP/HH

ALMERE - PSV pakte zaterdag met winst op ADO Den Haag (0-1) in de bekerfinale voor vrouwen eindelijk de eerste prijs in de clubhistorie. De trots droop er via social media met een kekke hashtag (#H1storie) vanaf. Op het veld was dat ook het geval bij Joëlle Smits. De naar de Duitse topclub VfL Wolfsburg vertrekkende goaltjesdief nam als matchwinner afscheid in stijl. „Dit zorgt voor een heerlijk gevoel.”