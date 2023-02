Oppermachtige Van Empel verovert wereldtitel veldrijden

Waar Puck Pieterse niet goed weg was vanaf de start, gold dat wel voor Van Empel. Ze had de leiding snel te pakken, maakte tempo en had na een paar minuten al een gaatje te pakken. De leiding had ze na een ronde nog steeds, maar Pieterse was inmiddels hersteld van haar slechte start en zat weer in het wiel bij Van Empel.

Achter de twee titelfavorieten reden Lucinda Brand en Silvia Persico in een groepje, en bij de balkjes in de tweede ronde nam Pieterse de kop over van Van Empel. Bij het ingaan van de vierde rondje hadden de twee titelfavorieten een aardige voorsprong op de rest en kon eigenlijk alleen Brand het duo volgen. Persico en Ceylin del Carmen Alvarado zaten daar weer achter, en halverwege de vierde ronde gleed Pieterse onderuit. Van Empel pakte de leiding, en Brand glipte naar de tweede plaats.

Puck Pieterse Ⓒ ANP/HH

In de loop van de vijfde ronde kwam Pieterse weer terug naar de tweede plaats, en dat was koren op de molen van Van Empel, die huis hield en haar voorsprong overtuigend vergrootte. Het zag er uitstekend uit bij de geboren Bossche, die soepel oogde op de balken en de trap. Bij het ingaan van slotronde 7 had Van Empel liefst 32 seconden voorsprong op Pieterse, en die voorsprong kwam niet meer in gevaar. Juichend kwam ze over de streep en pakte de wereldtitel in Hoogerheide.

Eerder op de zaterdag won Thibau Nys de wereldtitel bij de beloften. De mannen strijden zondagmiddag in Hoogerheide om de mondiale titel.