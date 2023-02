Oppermachtige Van Empel verovert wereldtitel veldrijden

Van Empel is de opvolgster van Marianne Vos en de vierde Nederlandse wereldkampioene op rij. Afgelopen najaar pakte ze in het Belgische Namen ook al de Europese titel, terwijl ze ook het wereldbekerklassement won. Sinds dit jaar komt ze uit voor Jumbo-Visma. Van Empel had op basis van haar leeftijd nog bij de beloften kunnen rijden, maar koos er eerder al voor de overstap naar de eliterensters te maken. Dat deed de eveneens 20-jarige Pieterse dit jaar ook.

Snel de leiding

Waar Pieterse niet goed weg was vanaf de start, gold dat wel voor Van Empel. Ze had de leiding snel te pakken, maakte tempo en had na een paar minuten al een gaatje te pakken. De leiding had ze na een ronde nog steeds, maar Pieterse was inmiddels hersteld van haar slechte start en zat weer in het wiel bij Van Empel.

Achter de twee titelfavorieten reden Brand en Silvia Persico in een groepje, en bij de balkjes in de tweede ronde nam Pieterse de kop over van Van Empel. Bij het ingaan van de vierde rondje hadden de twee titelfavorieten een aardige voorsprong op de rest en kon eigenlijk alleen Brand het duo volgen. Persico en Ceylin del Carmen Alvarado zaten daar weer achter, en halverwege de vierde ronde gleed Pieterse onderuit. Van Empel pakte de leiding, en Brand glipte naar de tweede plaats.

Puck Pieterse Ⓒ ANP/HH

In de loop van de vijfde ronde kwam Pieterse weer terug naar de tweede plaats, en dat was koren op de molen van Van Empel, die huis hield en haar voorsprong overtuigend vergrootte. Het zag er uitstekend uit bij de geboren Bossche, die soepel oogde op de balken en de trap. Bij het ingaan van slotronde 7 had Van Empel liefst 32 seconden voorsprong op Pieterse, en die voorsprong kwam niet meer in gevaar. Juichend kwam ze over de streep en pakte de wereldtitel in Hoogerheide.

Indalen

„Ik kan het nog niet geloven dat ik wereldkampioen ben”, zei Van Empel na afloop tegen de NOS. „Ik ben een beetje emotioneel, want van de buitenkant zie je niet hoeveel energie erin is gestopt. Maar ik moet echt iedereen bedanken die altijd voor me klaar staat en me helpt. Ik was hier topfavoriete, dan is er druk dat je het waar moet maken. Er valt nu dus wel een grote last van mijn schouder. Ik ben rustig gebleven wanneer het moest, het was vooral zaak om in het tweede deel de druk erop te houden. Supervet dat dat gelukt is. Fem van Empel wereldkampioen… het moet nog even indalen.”

Bij Pieterse overheerste de teleurstelling. „Op dit moment wel, ja”, sprak de Amersfoortse die al een moeilijke start kende. „Ik gleed wat weg met mijn schoen, maar dat had ik snel weer hersteld. Ik merkte wel dat Fem sterk was. Toch had ik het plan om te demarreren, maar net daarvoor maakte ik een cruciale fout en was Fem vertrokken.”

Pas na de finish zag ze haar rivale terug en volgde een korte omhelzing. „Ik heb de hele wedstrijd ’max’ doorgereden. Je weet nooit of Fem een foutje maakt. Jammer dat ik niet gewonnen heb, maar als ik in een sprint verloren had was ik meer teleurgesteld geweest.”

Eerder op de zaterdag won Thibau Nys de wereldtitel bij de beloften. De mannen strijden zondagmiddag in Hoogerheide om de mondiale titel.