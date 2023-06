Prijsvraag: Sta jij zondag op de grid bij de TT van Assen?

Wat moet je daarvoor doen?

Stuur jouw mooiste of leukste foto TT-moment naar telesport@telegraaf.nl

Doe dat vóór donderdag 22 juni 16.00 uur!

Dat mag een selfie op het circuit in de afgelopen jaren zijn, een groepsfoto van jou en je vrienden of vriendinnen, een bijzonder moment uit een van de vorige TT-edities, of rond het circuit. Als het maar verbonden is met het grootste motorsport-event van ons land. Schrijf kort en bondig waarom dit jouw TT-moment is of waarom de foto bijzonder is.

Wél belangrijk: je moet 18 jaar of ouder zijn om op de grid te worden toegelaten.

De winnaar krijgt vrijdag 23 juni bericht en gaat met zijn partner/metgezel een grandioze wedstrijddag van de TT-zondag tegemoet.

Programma TT

Vrijdag 23 juni: van 9.00 tot 17.00 uur trainingen voor Moto3, Moto2, MotoGP en Red Bull Rookies. 17.00-18.10 kwalificatie MotoE en Red Bull Rookies.

Zaterdag 24 juni: Van 8.40 uur tot 10.50 uur trainingen Moto3, Moto2 en MotoGP. Van 10.50 tot 15.00 uur kwalificatie Moto3, Moto2 en MotoGP.

Zondag 25 juni: 11.00 uur Moto3 race, 12.15 uur Moto2 race, 14.00 uur MotoGP race. 15.30 Red Bull MotoGP Rookies Cup.

TT festival

Vanaf donderdagavond tot en met zaterdagavond staan tijdens de TT-nachten bands uit binnen- en buitenland op podia in het centrum van Assen, waar tijdens het TT Festival 300.000 bezoekers worden verwacht.