Oranje Leeuwinnen trainen met complete groep

Bondscoach Sarina Wiegman stond zondag met al haar 23 speelsters op het trainingsveld van het Stade Edmond Blanchet in Bédée, een stad ten noordwesten van Rennes in de regio Bretagne. Oranje neemt het dinsdagavond in het Roazhon Park van Rennes op tegen Japan, de wereldkampioen van 2011 en verliezend finalist van 2015.

De ploeg van Wiegman won in de groep alle wedstrijden, tegen Nieuw-Zeeland (1-0), Kameroen (3-1) en Canada (2-1). Na de zege donderdag op Canada werkten de voetbalsters nog een lichte hersteltraining af in Reims, waarna ze doorreisden naar Rennes. Daar mochten ze zaterdag van een vrije dag genieten. Maandag traint Oranje nogmaals in het Stade Edmont Blanchet. Vier jaar geleden stonden de 'Leeuwinnen' in de achtste finales van het WK ook tegenover Japan, toen verloren ze met 2-1.