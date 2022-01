Premium Het beste van De Telegraaf

Enige Nederlandse motorcoureur aast op Women Trophy in Saoedische woestijn Mirjam Pol eenzame strijdster in Dakar Rally

Door Coo Dijkman

Mirjam Pol is door wat lichamelijke klachten matig aan de Dakar Rally begonnen. „Maar om een cliché te gebruiken: de Dakar is nog lang.” Ⓒ FOTO’S FOTOP

AMSTERDAM - Haar eerste Dakar Rally in Afrika smaakte in 2006 naar meer, ondanks dat het voor Mirjam Pol een helse uitputtingsslag was. Als eerste Nederlandse motorrijdster overleefde zij echter in de magistrale en soms meedogenloze woestijn, waar zij het volgens zelfbenoemde kenners nog geen vijf dagen zou uithouden. Met haar 22 lentes zou zij te jong zijn en over veel te weinig ervaring beschikken. Maar zestien jaar later is de Twentse nog altijd de enige Nederlandse vrouw die op de motor in Afrika, Zuid-Amerika én Saoedi-Arabië het Dakar-avontuur aanging.