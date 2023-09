Ajax haalt opnieuw Kroatische verdediger naar de ArenA

De 25-jarige Sosa komt over van VfB Stuttgart, waar zijn contract nog twee jaar doorliep. In Amsterdam treft hij twee (eveneens nieuw bij Ajax) landgenoten, met Jakov Medic en Josip Sutalo.

Sosa ondergaat vrijdagmiddag of vrijdagavond zijn medische keuring en zet aansluitend zijn handtekening onder een meerjarig contract. Sosa werd in 2018 door Stuttgart (waar Ajax’ technisch directeur Sven Mislintat eerder werkzaam was) weggeplukt bij Dinamo Zagreb.

De Kroaat is na Branco van den Boomen, Benjamin Tahirovic, Diant Ramaj, Carlos Forbs, Jakov Medic, Anton Gaaei, Chuba Akpom, Josip Sutalo, Gaston Avila, Georges Mikautadze en Sivert Mannsverk de twaalfde speler die Mislintat deze zomer naar Ajax haalt.