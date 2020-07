Max Verstappen: ’Moeten gat met Mercedes verkleinen’

Zondag wacht op de Red Bull Ring immers nóg een race. „Hopelijk heb ik nu een wat positiever weekeinde”, kijkt Verstappen bij zijn werkgever Red Bull Racing vooruit. „Wat snelheid betreft kwamen we er in vergelijking met Mercedes niet aan tijdens de kwalificatie. We moeten dat gat zeker verkleinen om ze op dat gebied aan te vallen, in plaats van alleen op strategie. Onze snelheid is normaal gesproken wel beter in de race, maar er is zeker nog werk te doen en de engineers werken keihard door. We hebben ideeën welke richting we op moeten werken dit weekeinde, dus dat is positief.”

Door het verloop van de race had Verstappen wellicht zelfs nog kans gehad op de zege, maar een technisch euvel gooide al snel roet in het eten. Ook zijn teamgenoot Alexander Albon viel in de slotfase nog uit.

„Wat we afgelopen week niet perfect vonden, kunnen we deze week verbeteren. Ik kijk ernaar uit om op hetzelfde circuit te racen en de auto beter te leren kennen. Het is altijd goed om een directe vergelijking te kunnen trekken met een week eerder, al is dat wel afhankelijk van het weer. Het gaat mogelijk regenen en niemand weet hoe competitief ze zullen zijn onder die omstandigheden met de nieuwe auto’s, dus dat kan interessant worden. Ik geniet er altijd van om in de regen te rijden, maar om snel te zijn moeten zowel de auto als de coureur honderd procent zijn.”

Momenteel laten de voorspellingen zien dat het mogelijk zaterdag gaat regenen in Spielberg. Op vrijdag en zondag lijkt het droog te blijven. Wel wordt het in het weekeinde een stuk koeler dan de dagen ervoor.

Verstappen en alle werknemers van het team zijn deze dagen gewoon in de buurt gebleven, omdat ze in de veelbesproken ’bubbel’ moeten blijven. „De omgeving hier is echt prachtig. Ik ben hier een paar keer gaan rennen met mijn trainer. Maandag heb ik een beetje ontspannen en heb ik met de engineers gesproken om wat ideeën door te nemen voor het weekeinde. Dinsdagavond hebben we een team-barbecue gehad. Dat was een goede manier om nog wat plezier te hebben in onze teambubbel, want we kunnen nergens anders heen. De dagen gaan vrij snel voorbij.”