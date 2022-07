Uitgejouwde Max Verstappen: ‘Pech met gele vlag’

Schrijf je in voor de Formule 1 nieuwsbrief en mis dit seizoen niets van al het nieuws rond Max Verstappen.

Pole position ging daardoor naar Carlos Sainz, die zeven honderdsten sneller was dan Verstappen. ,,Onder deze omstandigheden is het een beetje een loterij, je moet op het juiste moment op de baan zijn”, zei Verstappen direct na de natte kwalificatie op Silverstone. Hij werd tijdens zijn interview flink uitgejouwd door de Engelse fans. ,,Ik had wat pech met die gele vlag op het einde, maar de eerste startrij is nog altijd een goede uitgangspositie. Ik denk dat we een goede auto hebben, onder alle omstandigheden.”

Tijdens de race zondag lijkt het droog te blijven. Sainz kon zijn teamgenoot Charles Leclerc bedanken, die in zijn laatste ronde spinde en daardoor die gele vlag veroorzaakte. Voor Sainz is het zijn eerste pole position.

,,Het was moeilijk om temperatuur in de banden te krijgen. Ik dacht dat mijn ronde niets speciaals was, dus de pole position kwam als een verrassing”, aldus Sainz. ,,Ik denk dat we er goed voorstaan richting de race, maar Max en Charles gaan de druk er zeker opzetten.”