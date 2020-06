Chris Froome moet vrezen: renner met aflopend contract is de klos

Het contract van Chris Froome loopt deze winter af. Ⓒ Reuters

Zoals elk seizoen lopen ook dit jaar de contracten van heel wat wielrenners af. Welke impact heeft corona op hun besprekingen en, al even belangrijk, hoeveel gaan zij in de toekomst verdienen? „De lonen zullen dalen naar het niveau van tien jaar geleden”, vrezen kenners in gesprek met Het Nieuwsblad.