Italiaanse media kraken Juventus, maar zien De Ligt als lichtpunt

Matthijs de Ligt vangt Napoli-captain Lorenzo Insigne op. Ⓒ Hollandse Hoogte

AMSTERDAM - Op een voor Juventus inktzwart verlopen avond in Napels, was Matthijs de Ligt een van de lichtpuntjes. Waar de oud-speler van Ajax in de eerste seizoenshelft vaak het mikpunt van spot en twijfel was, hebben de Italiaanse media een dag na de 2-1 nederlaag juist goede woorden over voor de Oranje-international.