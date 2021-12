Vitesse-directeur Johannes Spors naar Genoa

Spors wist geen enkele lucratieve uitgaande transfer te realiseren en Vitesse ziet komende zomer spelers als Oussama Tannane, Danilho Doekhi, Eli Dasa en Riechedly Bazoer gratis de deur uitlopen.

De werkzaamheden van Spors worden voorlopig waargenomen door zijn assistent Marcel Klos. Die zal de zaken waarnemen richting de transferwindow van januari. Vitesse wil zo snel mogelijk een permanente opvolger aanstellen.

Spors kreeg vorig seizoen complimenten voor het binnenhalen van trainer Thomas Letsch en het aantrekken van spelers als Loïs Openda, Jacob Rasmussen en Maxi Wittek. Maar afgelopen zomer was zijn aankoopbeleid beduidend minder succesrijk. Bij de beslissende Conference League-wedstrijd zaten de aankopen Dominik Oroz, Tom Domgjoni, Julian Von Moos, Nikolai Baden Frederiksen en Yann Gboho allemaal de bank warm te houden, terwijl doelman Markus Schubert zijn basisplaats is kwijtgeraakt aan Jeroen Houwen.

In Genoa kan Spors aan de bak. De club verkeert in degradatienood. Genoa staat voorlaatste in de Serie A en is recent overgenomen door een Amerikaanse investeringsgroep. Sinds kort staat de voormalige Oekraïense bondscoach Andriy Shevchenko voor de groep als trainer. De Amerikanen die belangen hebben in Sevilla zouden ook in de running zijn voor overname van Saint-Etienne.

Met Spors wil Genoa een op data en algoritmen gebaseerd transferbeleid gaan voeren. De 39-jarige Duitser maakt snel carrière. In 2004 ging de Heidelberger, die politieke wetenschappen en sportwetenschappen studeerde aan de plaatselijke universiteit, aan de slag als video-analist en scout bij Hoffenheim. In 2015 werd hij hoofd scouting bij RB Leipzig. In de loop van het seizoen 2017/2018 ging hij aan de slag bij HSV, waar hij verantwoordelijk was voor de scouting en de transfers. In maart 2020, net na de uitbraak van de coronacrisis, werd Spors bij Vitesse gepresenteerd als opvolger van Marc van Hintum, die tijdelijk de taken van Mo Allach waarnam.