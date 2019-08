Blind en Ten Hag waarschuwen Ajax

„Het was toen al geen makkelijke wedstrijd. En vorig jaar hebben ze het heel goed gedaan, de dubbel gewonnen”, aldus de routinier. „Volgens mij zit er een nieuwe geldschieter die veel spelers binnenhaalt.” Oud-Feyenoorder Diego Biseswar had afgelopen seizoen met tien treffers en tien assists een groot aandeel in de eerste landstitel van PAOK in 34 jaar.

Erik ten Hag sprak in de perszaal van het Toumba-stadion, waar de airco’s op volle toeren draaiden, over de moeilijkst denkbare tegenstander uit de pot met ongeplaatste ploegen. „Sterker dan Standard Luik en Dinamo Kiev vorig jaar. Ze zijn ongeslagen kampioen geworden”, aldus de coach die in het vanavond kolkende stadion vooral de aanvallende kracht van de thuisploeg vreest.

En dus luidt zijn devies: van eigen kracht uitgaan. „We moeten ons elke wedstrijd verbeteren. En ondertussen moeten we resultaat halen”, aldus Ten Hag, die tegen Vitesse ondanks het puntenverlies veel goede dingen had gezien.

Een meevaller voor de Amsterdammers is dat Vieirinha, Mauricio en Pontus Wernbloom geblesseerd zijn. Achter de namen van de middenvelders Omar El Kaddouri en Pedro Henrique staat een klein vraagteken, maar de verwachting is dat zij kunnen spelen.