Ook turntrainer Nico Zijp doet stapje opzij

Nico Zijp

AMSTERDAM - Eén voor één trekken trainers in het topturnen zich - al dan niet vrijwillig - terug. Dat doen ze om ruim baan te maken voor het onderzoek naar de misstanden binnen hun sport. Nadat Wolther Kooistra van Turnz in Amsterdam als eerste gehoor gaf aan de oproep van de turnbond (KNGU). volgt nu ook Nico Zijp, de hoofdcoach van Topturnen Zuid in Den Bosch. Zijp had daar TeamNL-topper Tisha Volleman onder zijn hoede.