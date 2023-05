Eindelijk actie in de Giro: Roglic incasseert tik, Thomas pakt het roze, rit voor Almeida

Het begin van de derde week moest dan maar het langverwachte vuurwerk brengen. Want de eerlijkheid gebiedt te zeggen dat de Giro d’Italia dit jaar nog niet het gehoopte spektakel bracht, zeker wat betreft de strijd voor het roze. Niet alleen doordat er veel favorieten (Remco Evenepoel, Tao Geogeghan Hart en Aleksandr Vlasov) al uitvielen, maar ook vanwege het gebrek aan aanvallen. Het verschil tussen de twee overgebleven topfavorieten, Thomas en Primoz Roglic, van twee seconden was er enkel vanwege de twee tijdritten en een paar bonificatiesprints. Tijdens ritten in lijn finishten de twee altijd in hetzelfde in hetzelfde groepje. Schaduwfavorieten Damiano Caruso en Almeida verloren enkel in de rit naar Frossombrone een beetje tijd op de nummers twee en drie van het klassement. Door de enige echte aanval tussen de favorieten, van Roglic, was de schade voor hen die etappe dertien tellen.

Tijdens de lange vlakke aanloop naar de in totaal vijf beklimmingen reed er een groep van 26 man weg met daarbij onder anderen puntentruidrager Jonathan Milan. Ook Aurélien Paret-Peintre was samen met zijn broertje Valentin aanwezig. De winnaar van etappe vier was met vier minuten en dertig seconden achterstand op rozetruidrager Bruno Armirail vooraan de best geklasseerde. Net voordat de Fransman virtueel het roze zou overnemen van zijn landgenoot begon Jumbo-Visma in dienst van Roglic het tempo te controleren in het peloton.

Astana-duo

De groep aanvallers was te groot om lekker rond te draaien, zo concludeerde ook het Astana-duo Christian Scaroni en Vadim Pronskiy. Met z’n tweeën reden ze weg op de Matassone (de derde klim van de dag) en pakten ze al flink wat marge op hun voormalige medevluchters. Bij de achtervolgers spatte de groep uiteen op de volgende klim, de Serrada, waar met name Jack Haig doortrok. Hij kreeg een aantal van de betere klimmers met zich mee. Nog voor de top hadden ze de twee Astana-renners weer gegrepen en waren er nog dertien man vooraan, onder wie ook de Paret-Peintre-broers. Valentin reed hard door in functie van zijn broer, waardoor Jumbo-Visma het peloton slechts langzaam dichterbij wist te brengen.

Op de lange slotklim Monte Bondone lag het tempo bij de favorieten wel flink hoger dan bij de koplopers, waarvan de laatste op ruim 8 kilometer van de streep werden gegrepen. Rozetruidrager Armirail was op dat moment al gelost door de rest van de klassementsrenners. Net ontvlamde de koers bij de favorieten dan eindelijk. Thomas, Almeida, Roglic, Sepp Kuss en Eddie Dunbar bleven over.

Op zes kilometer van de streep opende Almeida met de eerste echte aanval. Kuss zorgde er in functie van Roglic voor dat de Portugees nooit meer dan een meter of twintig pakte. Maar de Sloveen kon niet reageren, toen Thomas ook versnelde. De Tour-winnaar van 2018 kwam snel bij Almeida, terwijl Kuss moest inhouden om Roglic niet los te rijden. Thomas en Almeida reden samen naar de streep, waar de Portugees toonde over de snelste benen te beschikken. Roglic kwam 25 tellen later over de meet.

Bekijk hier de beelden van het lossen van Roglic en de sprint om de rit.